Аваков прокомментировал ситуацию вокруг Саакашвили

Так, глава МВД заявил, что ситуацию, которая возникла с задержанными и объявлении подозрения лидеру «Руха нових сил» Михаилу Саакашвили, может разрешить только фемида. В соцсети чиновник написал: «Любой из конфликтов имеет исключительно законный путь разрешения – пока не будет постановления суда, то все, что происходит, никакого решения не найдет». В это же время главный полицейский страны добавил, что Саакашвили обязан подчиниться требованиям закона Украины. При этом Аваков подытожил: «Он должен пройти законную процедуру и дать ответ на все предъявленные ему обвинения, а не провоцировать в стране столкновения и проливать кровь!».
Напомним, ранее издание сообщало, что во время спецбрифинга Генпрокурор Украины Юрий Луценко озвучил информацию, что спецслужбы Украины зафиксировали, как люди из окружения бежавшего из Украины олигарха Курченко передали задержанному накануне Донгадзе и другим людям из команды Саакашвили сумму в размере 500 тысяч долларов для осуществления реванша прокремлевских сил в Украине.