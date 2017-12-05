Политолог: Саакашвили хорошо понимал, что деньги, которые он берет у Курченко, украденные у украинцев

Генпрокурор Украины Юрий Луценко обнародовал на брифинге более чем достаточно свидетельств и контактов Михеила Саакашвили с беглым украинским олигархом Сергеем Курченко, и прямого финансирования, и готовности взаимодействовать с российской стороной. Говоря о российской стороне, можно на прямую подразумевать ФСБ, потому что без российских спецслужб такие дела не проворачиваются. Как передает replyua.net, об этом в эфире одного из телеканалов заявил украинский политолог Алексей Голобуцкий.
Он отмечает, что предателем Украины и украинцев оказался тот, в чье президентство Россия бомбила Грузию и оккупировала часть территории. Он – свидетель войны в Украине и оккупации части страны. Он был на Майдане, он видел, до чего «семья Януковича» довела страну и все это не стало препятствием для налаживания контактов и согласия на финансирование.
Голобуцкий задается вопросом, неужели Саакашвили не понимал, что деньги, которые дает Курченко, - это краденые у Украины деньги, они принадлежат гражданам Украины – за которых он так переживает? Политолог, сейчас остается только ждать реакции тех, кто искренне сочувствовал, как изменится их риторика после такого.