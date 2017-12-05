Луценко: Саакашвили за счет Курченко пытался провернуть реванш Кремля в Украине

Так, согласно словам главного прокурора Украины, украинские спецслужбы зафиксировали передачу средств в размере 500 тысяч американских долларов людьми олигарха представителям из окружения Михаила Саакашвили. Кроме того, во время брифинга Юрий Луценко продемонстрировал записи переговоров Михаила Саакашвили и его команды с приближенными к Курченко людьми.
«Люди Саакашвили и лично он сам организовывали акции протеста для осуществления реванша сил Кремля в Украине. Именно с этой целью был накануне задержанный Северион Дангадзе обратился к олигарху Курченко, который скрывается в Москве в обмен на защиту его интересов в Украине. Мы зафиксировали получение суммы в полмиллиона «зеленых». 50 процентов от этой суммы вручили лично Донгадзе под контролем сотрудников наших спецслужб».