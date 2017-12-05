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В ЕС прокомментировали задержание Саакашвили

В ЕС прокомментировали задержание Саакашвили
Представительство Европейского Союза в Украине прокомментировало сегодняшнюю новость о задержании бывшего главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили, передает replyua.net. В том числе, в Брюсселе выразили надежду на то, что следствие по делу экс-руководителя Одесской облгосадминистрации, главы партии «Рух нових сил» Михеила Саакашвили будет отвечать требованиям действующего украинского законодательства. Соответствующую информацию сегодня, 5 декабря, распространили журналисты УНИАН со ссылкой на пресс-службу представительства Евросоюза в Украине.

«Нам известно о том, что происходит сейчас с господином Саакашвили. Мы также пристально следим за этим случаем и надеемся, что следствие состоится вовремя и согласно всем требованиям закона. Более того, призываем органы власти не допустить нарушения основных прав господина Саакашвили», – отметили дипломаты.

Как уже сообщалось, сегодня силовики и полицейские прибыли на улицу Костельную в центральную часть Киева, где находится дом Михаила Саакашвили. После проведения обыска политика задержали.

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