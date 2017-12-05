Гройсман назвал главную задачу правительства на 2018 год

В частности Гройсман заявил: «Нашей основной задачей на следующий год является увеличение средней заработной платы в Украине до уровня 10 тысяч гривен, не менее. Потом мы будем возвращать нормальный темп увеличения средней заработной платы для наемных работников». Также, по словам председателя правительства Украины, в наши дни средняя зарплата украинцев составляет 7400 гривен.
Кроме того, сообщается, что поданный правительством Украины проект государственного бюджета на 2018 года предусматривает рост минимальной заработной платы на 500 гривен – до 3723 гривен. Ранее издание сообщало, что по словам вице-премьер-министра Украины Павла Розенко, в 2018 году уровень минимальной заработной платы в Украине вырастит до 4100 гривен.