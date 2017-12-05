В Гааге обнародовали результаты расследования по агрессии РФ в Украине

Ежегодный доклад прокурора содержит в себе результаты расследования за период с 1 октября 2016 года по 30 ноября 2017-го. В частности, в тексте документа, который описывает указанный период, говорится: «Вооруженные люди в военной форме без опознавательных знаков захватили правительственные здания в Симферополе, в частности и здание парламента Крыма. Это произошло 27 февраля 2014-го. Позже в РФ признали, что военный персонал России принимал участие в установлении контроля над Крымским полуостровом».
Что касается конфликта на Донбассе, который так активно в Кремле пытаются представить, как внутренний, то в документе отмечается: «Канцелярия прокурора привела также и дополнительные сведения, которые неоспоримо указывают на факт существования прямого боевого противостояния между ВС РФ и ВСУ, из чего следует, что самое позднее с 14 июля 2014-го на Донбассе был международный вооруженный конфликт».