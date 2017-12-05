Парасюк в очередной раз избил человека – полицейского в зале суда Мариуполя, - журналист

Примечательно, что в своем «Фейсбуке» журналист Андрей Дзиндзя выложил видео, на котором был запечатлен инцидент. В его сообщении отмечается: «Парасюк в очередной раз избил человека. На этот раз его жертвой стал сотрудник полиции в зале суда Мариуполя». На видео можно увидеть, как народный избранник дал полицейскому достаточно сильный подзатыльник. У правоохранителя от удара слетела кепка.
Стоит также отметить, что по делу добровольцев Антитеррористической операции в зал суда Мариуполя прибыли народные депутаты Владимир Парасюк, Егор Соболев и Семен Семенченко. Политики в один голос заявили, что готовы взять подсудимых на свои поруки. Ранее издание сообщало, что фемида изменила меру пресечения для бывшего комбата «Донбасса» Анатолия Виногродского с содержания в СИЗО на круглосуточный домашний арест.