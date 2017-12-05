«У него есть своя цель»: депутат пояснил, для чего Саакашвили устроил шоу на крыше

Целью сегодняшнего шоу с попыткой суицида, совершенного бывшим главой Одесской ОГА Михаилом Саакашвили, является отвлечение внимания его сторонников от преступлений, которые, возможно, были им совершены. Как передает replyua.net со ссылкой на «Обозреватель», об этом сообщил Виктор Кривенко, народный депутат от Блока Петра Порошенко.
«С моей точки зрения, речь идет не так о трусости, как о том, что мы стали свидетелями не так трусости, как больше шоу, которое разворачивается на наших глазах. И у этого шоу есть цель - отвлечь от некоторых моментов и преступлений, которые возможно были совершены господином Саакашвили и его окружением. И суд должен принять решение, совершались ли они на самом деле. Так что я считаю, что следствие и суд должны разобраться в этом вопросе. Поэтому это вопрос к ним, а не к общественным массам или активистам с камнями», — сказал Кривенко.
Напомним, что сегодня возле дома Михаила Саакашвили в центре Киева произошли столкновения между представителями силовых ведомств и сторонниками политика, в ходе которых прозвучало несколько взрывов и выстрелов.