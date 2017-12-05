Песков назвал задержание Саакашвили «головной болью Украины»

В ходе сегодняшней пресс-конференции пресс-атташе главы Кремля Дмитрий Песков прокомментировал задержание в Киеве бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили, заявив, что это – очередная головная боль для Украины, передает replyua.net со ссылкой на «РИА Новости». «Мы не без интереса продолжаем наблюдать в целом за тем, что происходит. Вне всяких сомнений, это головная боль Украины, здесь, скорее всего, такое и врагу не пожелаешь, я бы так сказал. Хотя мы, безусловно, не относим украинский народ к врагам», – сказал Песков.
Следует напомнить, что сегодня утром, 5 декабря, представители силовых ведомств и сотрудники Генеральной прокуратуры Украины пришли с обыском к экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили. Он отказался открывать дверь, в связи с чем правоохранителям пришлось их выламывать.
При проведении обыска, Саакашвили взобрался на крышу дома и угрожал спрыгнуть. Он там пребывал там более одного часа, пока его не задержали правоохранители. Как известно, политику предъявили обвинения в содействии участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности.