В Верховной Раде приняли важное решение относительно расследования дела МН17

Сегодня депутаты украинского парламента 257 голосами поддержали в целом проект закона, которым предусмотрено продление срока действия Соглашения с Королевством Нидерланды в расследовании катастрофы «Боинга» рейса МН17 (№0169), передает replyua.net. В соответствии с этим, Верховная Рада завершила ратификацию Соглашение (в форме обмена нотами) между Украиной и Королевством Нидерланды относительно продления до 1 августа 2018 срока действия Соглашения между Украиной и Королевством Нидерланды о Международной миссии защиты расследования от 28 июля 2014 года.
Следует напомнить, что 17 июля 2014 года на территории Донецкой области террористы сбили пассажирский самолет Boeing-777 компании «Malaysia Airlines», выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Жертвами крушения самолета стали 298 человек, в том числе дети.
Перед тем, как стало известно, что именно этот самолет был сбит, террористы «ДНР» и российские средства массовой информации сообщили, что в районе Тореза боевики сбили военный самолет украинской армии. Спустя некоторое время эти сообщения были удалены.