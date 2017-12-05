Депутат жестко прокомментировал «суицид» Саакашвили

Александр Бригинец, депутат от БПП, прокомментировал сегодняшний инцидент, который устроил Михаил Саакашвили, пригрозивший прыгнуть с крыши. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Обозреватель, депутат считает, что такой поступок окончательно поставит крест не только на политической карьере грузина, но и на нем самом, как на человеке.
«Я думаю, что Саакашвили как христианин и человек, который когда-то занимался политикой, должен нести ответственность хотя бы за то, что угроза самоубийством или точнее популяризация такой формы решения своих проблем является глубоко аморальной и не христианской», - уверен нардеп.
По его словам, он уже давно для себя решил, что для него Саакашвили не существует, поскольку ранее грузинский политик сначала собирался провести в своей стране реформы, а потом сам же и отказался от грузинского гражданства ради абсолютно других целей, поэтому теперь, учитывая последний поступок, Саакашвили не существует ни как политик, ни как человек.