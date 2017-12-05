Эксперты рассказали о темпах роста цен в ноябре

Эксперты Экономического дискуссионного клуба проанализировали данные по росту цен на основные группы продовольственных товаров в ноябре и заявили о том, что в прошлом месяце подорожали почти все социально значимые продукты, сообщает replyua.net.
Молочная продукция продемонстрировала самые высокие темпы подорожания -–за один месяц только сливочное масло повысилось в цене сразу на четыре процента, или на 6,2 гривны. Молоко, творог, сметана взлетели в цене на 0,1 – 2,5 процентов. Вареные колбасы и говядина подорожали более чем на один процент. Примечательно и то, что сало, которое стало рекордсменом по росту цены в текущем году, продолжает дорожать, и в ноябре повышение стоимости составило еще два процента.
Цены на хлеб из муки пшеничной 1 сорта выросли – на 1,6 процента (+21 коп/кг) ржано-пшеничный хлеб – на 1,8 процента (+21 коп/кг). С начала 2017 года килограмм хлеба массовых сортов подорожал на 20 процентов, или прибавил в цене на 2 гривны. Эксперты отмечают, что в прошлом месяце также незначительно прибавили в цене макароны, подсолнечное масло и мука.