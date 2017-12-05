Блогер: еще перед маршем «за импичмент» у СБУ были факты связи Саакашвили с ФСБ

Как передает replyua.net, популярный в Украине блогер и общественный активист Карл Волох в своем блоге пишет о том, что первое, на что он обратил внимание во время воскресного марша «за импичмент» - очевидное пополнение кассы движения Михеила Саакашвили. Поскольку за этим, по всем расчетам, не мог на этот раз стоять один лишь Коломойский.
«Я с высокой степенью уверенности высказал предположение, что источником акций Саакашвили являются запоребриковые спецслужбы. Судя по статье, которую инкриминируют Михо и объявленной теме допроса, на который его вызывают, у СБУ есть доказательства, что все обстоит именно так», – написал Карл Волох.
Еще один украинский блогер Дмитрий Вовнянко прогнозирует, что уже полным ходом идут слухи о том, что даже, если Саакашвили задержат – вскоре отпустят. «Делают рекламу Михо? Конечно! Именно так! Власти сейчас позарез надо, чтобы недовольны выходили на акции Михо. Потому акции Михо, это как процесс стрижки свиньи – визгу много, толку ноль. Именно поэтому власти надо чтобы, недовольстве не расслаблялись и шли за Михо», – написал Вовнянко. По его словам, такие комментаторы полагают, что лучше будет, если недовольные последуют за Михо, нежели за Семенченко на Бурштынскую ТЭЦ блокировать, потому что деньги тогда дадут Семенченко, а не Саакашвили.