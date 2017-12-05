СМИ сообщили о столкновениях и стрельбе возле дома, где живет Саакашвили

По информации ряда средств массовой информации, на улице Костельной в городе Киеве, рядом с домом главы парии «Рух нових сил» Михаила Саакашвили, сотрудники Генеральной прокуратуры проводят обыски, в ходе которых не обошлось без столкновений, также были слышны звуки выстрелов, передает replyua.net. Отмечается, что рядом с домом находятся несколько десятков зевак, снимающих все, что происходит, на камеры мобильных телефонов. Более того, на Костельной находятся активисты и представители медиа, а также сотрудники полиции и Национальной гвардии.
Журналисты «Громадського» добавили, что рядом со зданием произошла стычка, было слышно звуки выстрелов. В настоящее время известно, что правоохранители задержали одного человека. Помимо этого, один из активистов угрожал самосожжением. Он достал бутылку с бензином и облил себя.
Стоит напомнить, что сегодня утром представители силовых ведомств выломали дверь в квартиру, в которой проживает лидер партии «Рух новых сил», экс-глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили.