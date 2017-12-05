валюта
СпецтемаБлогер: теперь окончательно стало ясно на кого работает Саакашвили

СМИ сообщили о столкновениях и стрельбе возле дома, где живет Саакашвили

СМИ сообщили о столкновениях и стрельбе возле дома, где живет Саакашвили
По информации ряда средств массовой информации, на улице Костельной в городе Киеве, рядом с домом главы парии «Рух нових сил» Михаила Саакашвили, сотрудники Генеральной прокуратуры проводят обыски, в ходе которых не обошлось без столкновений, также были слышны звуки выстрелов, передает replyua.net. Отмечается, что рядом с домом находятся несколько десятков зевак, снимающих все, что происходит, на камеры мобильных телефонов. Более того, на Костельной находятся активисты и представители медиа, а также сотрудники полиции и Национальной гвардии.

Журналисты «Громадського» добавили, что рядом со зданием произошла стычка, было слышно звуки выстрелов. В настоящее время известно, что правоохранители задержали одного человека. Помимо этого, один из активистов угрожал самосожжением. Он достал бутылку с бензином и облил себя.

Стоит напомнить, что сегодня утром представители силовых ведомств выломали дверь в квартиру, в которой проживает лидер партии «Рух новых сил», экс-глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Историк рассказал, какие регионы первыми отделятся от России

Срочно: Звезда «Сватов» сделал новое громкое заявление в адрес Украины
Важное за сутки
04 дек 2017
7094

Блогер: пока Саакашвили раскачивает страну, Мариуполь у Путина уже на прицеле

Самое неприятное в Саакашвили – привычка его адептов подавать его на манер апостола Мунтяна – «Последняя надежда Украины», «Спаситель нации» и «Мессия украинских реформ». Конечно, можно посмеиваться

04 дек 2017
5772

«Наше терпение долго было ангельским»: Ващиковский выступил с очередным громким заявлением в адрес Украины

Глава Министерства иностранных дел Польши Витольд Ващиковский, комментируя нынешние непростые отношения между Киевом и Варшавой, в интервью журналистам местного издания Polska The Times заявил, что в

04 дек 2017
4779

Блогер: «революционеров» можно поздравить с первой крупной «перемогой» над коррупцией

Если экс-президенту Грузии, лидеру «Движения новых сил» Михеилу Саакашвили удалось привезти с регионов в Киев такое количество «заробитчан», автобусов только ленивый не видел, это означает, что

04 дек 2017
4691

Озвучена зарплата украинцев в 2022 году

Директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин, заявил о том, что к 2022 году зарплаты в Украине увеличатся ровно в два раза, однако такой тенденции нельзя радоваться

Последние новости

Журналист: «Трамп наломал дров и сделал финт ушами»

В Кабмине назвали источник финансирования роста зарплат

Еще одна «зрада» сорвалась: миграционная служба решила выслать женщину-добровольца Айдара в РФ

Эксперт пояснил, кто выйдет победителем в войне между КНДР и США

ООН: за время военных действий на Донбассе погибли 2,5 тысячи гражданских

«Вас надо лечить»: Муждабаев выступил с резким обращением к россиянам

Политик назвал настоящую причину подорожания топлива

Эксперт рассказал, когда на самом деле украинцам нужно ожидать «минималку» 4100 грн

Ученые считают, что Земля погибнет из-за дефицита водорода

«США уже не те»: Берлин хочет пересмотреть политику по отношению к Вашингтону

Политтехнолог: «Раньше это была провальная затея, а теперь она стала перспективной»

«Гражданам Украины нечего ездить в Россию», - Владимир Омелян

Посол США в НАТО: Украина сейчас в приоритете нашего списка сфер

Рекорд шестилетней давности: транзит газа через Украину возрос до небывалых объемов

Между Украиной и Россией уже пропасть: то, что только обсуждают в России в Украине уже идет полным ходом

Сборная России будет отстранена от участия в Олимпиаде-2018

Из Украины выдворяют добровольца АТО «Валькирию»

Гройсман: «Украина полностью откажется от импорта газа»

Корреспондент британского The Sun был шокирован приехав с экскурсией в Калининград

Гройсман хочет довести в 2018 году средний уровень зарплаты до 10 тысяч гривен

 Новости за день