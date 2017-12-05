В Кабмине назвали источник финансирования роста зарплат

В интервью журналистам телеканала «112.вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что в бюджете государства средства на повышения размера заработной платы появятся благодаря выведении экономики из тени и ее росту, передает replyua.net. «Прежде всего – за счет роста экономики. И второе – за счет детенизации экономики, легализации заработных плат, которые платятся в тени», – рассказал высокопоставленный чиновник. Со слова Павла Розенко, в Украине в тени находится более половины экономики.
«Я ознакомился с последними данными Минэкономики, 7-10% они уже оценили выход теневой экономики в светлую. И мы это видим по доходам Пенсионного фонда, так как мы по информации на октябрь смогли собрать на 25 млрд больше, чем было запланировано при условии повышения заработной платы до 3200 гривен», – сообщил Розенко. В то же самое время вице-премьер-министр добавил, что показатель роста экономики даст возможность в дальнейшем увеличить минимальную зарплату до отметки в 4100 грн.
Напомним, вчера с соответствующим предложением выступил глава украинского государства Петр Порошенко, а спустя пару часов о поддержке повышения минимальной зарплаты сообщили в Кабмине.