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Эксперт рассказал, когда на самом деле украинцам нужно ожидать «минималку» 4100 грн

Эксперт рассказал, когда на самом деле украинцам нужно ожидать «минималку» 4100 грн
Вчерашняя импровизация президента – поднять «минималку» до 4100 грн ввела экспертную среду в ступор. Сейчас в Бюджете-2018 правительство рационально заложило минимальную зарплату 3753 грн. Это цифра, которая неформально согласовано с бизнесом, экспертной средой, в частности реанимационным пакетом. Запланированная реформа не станет глобальной проблемой для малых предприятий. Как передает replyua.net, об этом в эфире одного из телеканалов заявил политолог Виктор Таран.

Он отметил, что нужно четко послушать предложение президента: поднять минимальную зарплату по результатам экономического развития в течение трех кварталов. То есть не раньше октября 2018. По факту с 1 декабря 2018 года. Именно поэтому правительство вполне спокойно готово рассмотреть возможность повышения минимальной зарплаты по результатам экономического развития страны в течение первых двух кварталов следующего года, соответствующее решение прописано в проекте бюджета.

Эксперт отмечает, что для повышения минимальной зарплаты до 4100 грн. нужно обеспечить дополнительные поступления в бюджет в размере около 20 млрд. грн. Такие поступления возможны за счет активизации деловой активности. «Бизнес от такой инициативы мягко говоря в шоке. Все просто – все должны сделать шаг назад. Нужно негласное соглашение, которое, надеюсь, постепенно приближается в пользу каждого из нас», – резюмировал Виктор Таран.
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