«Гражданам Украины нечего ездить в Россию», - Владимир Омелян

Так, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное и автобусное сообщение с Россией нужно прекратить. В частности, чиновник отметил: «Я исхожу из того, что нам незачем в Россию ездить… В настоящее время есть поезда, которые курсируют из Украины в Москву, и я полагаю большие надежды, что «Укрзалізниця» пересмотрит свою политику». Кроме того министр напомнил, что после того, как между странами было прекращено авиасообщение, никому «на голову небо не упало».
В это же время глава Мининфраструктуры отметил, что хоть в России и живут члены семей украинских граждан, ездить туда все равно не стоит. Он подчеркнул: «Опять таки, пускай они сами приезжают в Украину, возвращаются в Украину… Безусловно, мы будем вести разговор и с автобусными перевозчиками, которые организовывают в ту сторону множество рейсов. Нам нужно убедить всех украинцев, что в Россию им ездить просто нечего».