Из Украины выдворяют добровольца АТО «Валькирию»

Украинская Государственная миграционная служба приняла решение о выдворении из страны гражданки Российской Федерации Юлии Толоповой (позывной «Валькирия») – бывший доброволец антитеррористической операции из батальона «Айдар» в очередной раз получила отказ в украинском гражданстве. Как передает replyua.net, соответствующую информацию сам Толопова разместила на своей странице в соцсети Facebook.
«Завтра мне придется вернуться в Россию. Таким является требование украинской миграционной службы. Уже в третий раз они мне отказали на основании того, что у меня нет справки о несудимости из РФ», — пишет она. «Валькирия» добавила, что ФСБ РФ разыскивает за то, что отправилась на Донбасс «добровольцем для противодействия российской оккупации». Службу в «Айдаре» Толопова начала в 2014 году, а не так давно завершилась ее служба в 58-й бригаде. На первых порах она была штурмовиком, командиром БМП, принимала участие в боях за освобождение Луганской области, потом занималась аэроразведкой, у нее были ранения и контузии.
«Депутатские запросы, представления на имя президента от министра — и ничего. Мне не представляют гражданство и посылают на территорию РФ, в российское консульство просить справку о несудимости», — подчеркивает Толопа.