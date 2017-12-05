Гройсман хочет довести в 2018 году средний уровень зарплаты до 10 тысяч гривен

В прямом эфире телеканала ICTV глава украинского правительства Владимир Гройсман заявил, что в следующем году размер средней заработной платы в стране должен составить десять тысяч гривен, а рост минимальной заработной платы возможен только через рост экономических показателей, передает replyua.net. «Я уверен, что наше главное задание на следующий год – довести среднюю зарплату по стране до не менее десяти тысяч гривен», — сказал он, напомнив, что сейчас в Украине средняя зарплата составляет 7,4 тыс. грн. «На следующий год, 2018-й, мы предусматриваем рост заработной платы минимальной еще на 500 гривен – это 3 тыс. 723 гривен, которые предусмотрены уже в бюджете», — подчеркнул Владимир Гройсман.
Премьер также добавил, что в будущем рост минимальной зарплаты будет возможным только при ускорении роста экономики. «Безусловно, нам хочется большего, но это большее будет возможно, только когда национальная экономика сможет более динамично развиваться, и рассмотрение такого решения, как я считаю, станет возможным в 2018 году», — отметил Гройсман.
Вчера, как известно, президент Украины Петр Порошенко предложил повысить минимальную заработную плату до 4,1 тысяч гривен.