Дома у Михаила Саакашвили ломают дверь, проходит обыск, - Сакварелидзе

В сообщении заместителя генерального прокурора Давида Сакварелидзе отмечается: «Дома у Михаила Саакашвили ломают дверь! Улица Костелная 7, квартира 32. Собираемся!». Согласно словам соратника Саакашвили, сам политик находится на крыше здания, а в квартире проводится обыск. В свою очередь Марьяна Почтарь, являющаяся пресс-секретарем Саакашвили, заявила, что телефон лидера «Рух нових сил» не отвечает.
А вот издание «Украинская правда», ссылаясь на предоставленную источниками информацию, сообщает, что обыск у Саакашвили – это дело Генеральной прокуратуры Украины. Мероприятие проводится при помощи спецподразделения «Альфа» в рамках уголовного преследования по бежавшим политикам, которые могли бы финансировать акции, которые в последнее время активно проводит Михаил Саакашвили.