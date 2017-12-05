ООН: за время военных действий на Донбассе погибли 2,5 тысячи гражданских

Специалисты ООН обнародовали отчет «Обзор гуманитарных нужд-2018», где говорится о том, что с начала конфликта на востоке Украины погибли более двух с половиной тысяч мирных жителей, еще около девяти тысяч получили ранения, информирует replyua.net.
«В связи с тем, что стороны не придерживаются многочисленных соглашений о прекращении огня, с апреля 2014 года погибли более 2,5 тысяч гражданских мужчин, женщин и детей, а еще 9 тысяч получили ранения», - сказано в отчете. При этом эксперты отметили, что до сих пор на Донбассе фиксируют около сорока столкновений каждый день, и в настоящее время почти двести тысяч граждан живут в радиусе пяти километров от линии разграничения.
«Они получают ранения, теряют близких или соседей, получают повреждения их имущества и систематически возникают препятствия с доступом к основным услугам», - сказано в отчете. Эксперты добавили, что 3 миллиона 400 тысяч жителей Донбасса нуждаются в гуманитарной помощи.