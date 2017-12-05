Рекорд шестилетней давности: транзит газа через Украину возрос до небывалых объемов

С января по ноябрь текущего года транзит газа через Украину увеличился почти на 16 процентов по сравнению с показателями за аналогичный период 2016 года. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Интерфакс-Украина, о рекордном транзите газа рассказали в «Укртрансгазе».
Отмечается, что за одиннадцать месяцев этого года транзит голубого топлива через нашу страну достиг 83 миллиардов 139 миллионов кубометров, и это только в Европу. Также через Украину газ получала соседняя Молдова – 2 миллиарда 366 миллионов кубометров. По итогам ноября-2017 транзит газа сократился на 4,1 процента (на 352 млн кубометров) по сравнению с аналогичным месяцем 2016 года –до 8 миллиардов 134,7 миллионов кубометров. В том числе транзит газа через Украину в Европу в минувшем месяце составил 7,8 миллиардов кубометров, в Молдову – 309 миллионов кубических метров.
Напомним, что ранее транзит российского газа через нашу страну побил рекорд семилетней давности – порядка 80 миллиардов 800 миллионов кубических метров топлива. Нужно отметить, что газ из РФ идет только транзитом – Украина перестала его закупать в России два года назад.