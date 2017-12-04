Розенко рассказал, за счет чего в 2018 году в Украине повысят зарплату

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Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко в эфире «112 Украина» заявил, что средства для повышения в Украине в 2018 году минимального уровня заработной платы появятся благодаря экономическому росту в стране и его детенизации, о чем пишет replyua.net.В частности, чиновник заявил: «Во-первых, минималка будет поднята за счет роста экономики. Во-вторых – это произойдет благодаря детенизации экономики, легализации заработных плат, которые сейчас платятся в тени. В настоящее время, согласно данным Минэкономики, более пятидесяти процентов экономики Украины находится в тени. Мне приходилось видеть последние данные Министерства экономики, они оценивают выход теневой экономики в светлую на уровне 7-10 процентов. И мы видим это по доходам ПФУ, ведь по состоянию на октябрь мы собрали на 25 миллиардов больше, чем планировали при условии повышения зарплаты до 3 тысяч 200 гривен». По мнению Павла Розенко, рост уровня экономики Украины предоставит возможность далее увеличить минимальную зарплату до 4 тысяч 100 гривен.Вице-премьер-министр считает, что уровень роста экономики даст возможность далее увеличить минимальную зарплату до 4 100 грн. Он заявил: «Мы чувствуем, что уровень экономического роста нам позволит повысить минималку в Украине в 2018 году до 4100 гривен».