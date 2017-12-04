Борьба с коррупцией в Украине: в США поддержат НАБУ и САП

В частности, американский дипломат заявила: «Я соглашаюсь, безусловно, что борьба с коррупцией – это важнейший для украинского правительства и народа вызов. Необходимо признать, что в 2014 году и с того момента глава Украинского государства, все руководители Кабмина, а также парламентарии приложили невероятно много усилий, а проявлением всего этого является создание новых органов, которые ведут борьбу с коррупцией. Мы горды от того, что предоставили поддержку созданию таких ведомств, и мы продолжим оказывать им помощь».
Также Йованович утверждает, что в этих органах существует немало граждан, специалистов, которые умеют отлично работать вместе, а доказательством тому является порядка ста уголовных дел, которые расследовали антикоррупционные органы и которые практически были приостановлены на судебном уровне.