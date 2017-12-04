В Украине фанатеют от обладательницы «Золотого граммофона», не жалея миллионы гривен

Посмотрела рейтинг звезд выступающих на приватных вечеринках и корпоративах в Украине просто теряются какие-либо слова. Вера Брежнева лидирует, хотите ее послушать 50 тысяч евро, плюс перелет на 16 чел, расходы на проживание, питание и авто, плюс-минус почти 2 миллиона гривен за такое удовольствие. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет известная украинская волонтер и блогер Наталья Юсупова.
По ее мнению, если оценить пение Брежневой, то можно сказать, что голоса нет, песенки для школьниц, такое чувство, что люди не в своем уме. Столько же будет стоить Лобода, лучше промолчать, Тина Кароль с потрясающим голосом, с достойным репертуаром идет на третьем месте, но зарабатывает тоже очень приличн6о.
Наталья Юсупова отмечает, что мировые звезды берут за выступления сотни тысяч, но они реально кумиры миллионов, их хиты слушает весь мир. 50 тысяч евро за «фанеру» или за песенки под водку. По словам блогера, проще дать 500 долларов диджею и он лучший корпоратив отработает. «Макс Барских стоит почти столько же, как и Тина Кароль, ну как такое может быть? Замечательная Onuka , гордость страны, стоит в 5 раз дешевле, а она реально крутая! Или у меня со вкусом проблемы или народу просто деньги некуда девать…», - резюмировала Юсупова.