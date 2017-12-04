Блокада NewsOne завершилась: Активисты хотят соорудить блокпост и проверять документы

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Заблокировавшие центральный въезд в офис телеканала NewsOne активисты начали разбирать баррикаду из мешков с песком, о чем сообщается на официальном сайте телеканала, пишет replyua.net.В свою очередь один из участников акции рассказал: «Мы с пониманием отнеслись к просьбе начальника Национального совета Украины по телевидению и министра внутренних дел о том, что эту акцию нужно немного переформатировать, чтобы люди все же могли ездить транспортом». Но при этом активисты утверждают, что они намерены «создать блокпост и проверять документы», а также не пускать в офис телеканала российских журналистов и людей с георгиевской лентой.Напомним, ранее сегодня издание сообщало, что в Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания сообщили, что они осуждают блокаду телеканала NewsOne и попросили дать ведомству больше полномочий, чтобы действия регуляторного органа адекватно отвечали на современные угрозы. В свою очередь владелец телеканала, внефракционный нардеп Евгений Мураев заявил, что к блокировке его телеканала причастен руководитель «Братства» Дмитрий Корчинский.