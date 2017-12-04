Нацсовет по вопросам TV осудил блокировку NewsOne

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В Национальном совете Украины по вопросам телевидения попросили предоставить больше полномочий в связи с блокированием телевизионного канала NewsOne в Киеве, о чем в понедельник, 4 декабря заявили в пресс-службе Нацсовета, о чем пишет replyua.net.Также в ведомстве заявили, что они осуждают блокирование телеканала NewsOne. В частности, в сообщении пресс-службы говорится: «Для того, чтобы действия регуляторного органа адекватно отвечали на современные угрозы, полномочия Национального совета Украины по вопросам телевидения должны быть усилены. Это предоставит нам возможность регулировать информационное пространство и не допускать никаких безнаказанных заявлений или любой информационной политики, отрицающей территориальную целостность нашего государства, или подвергает такие выдающиеся события, как Революция Достоинства, сомнению».Напомним, ранее вчера издание отмечало, что активисты в балаклавах, 3 декабря вечером начали блокаду офиса скандально-известного телеканала NewsOne в Киеве. В частности, отмечалось, что участники протестной акции устанавливают перед въездом на территорию телеканала забор с колей проволокой, а перед шлагбаумом рядами укладывают мешки с песком.