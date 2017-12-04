Луценко сознательно вводит украинцев в заблуждение, - НАБУ

В частности, в сообщении НАБУ отмечается: «Мы считаем недопустимой ситуацию, когда чиновник такого звена как Юрий Луценко сознательно вводит в заблуждение общество, сообщая неправдоподобную информацию и предлагая «произвольные» пояснения законодательства». В ведомстве отметили, что таким образом генпрокурор Украины дает «зеленый свет» дальнейшей атаке на новые органы, которые борются с коррупцией.
В это же время в бюро напомнили, что в своей оперативно-розыскной деятельности они руководствуются исключительно требованиями законов «О НАБУ» и «Об оперативно-розыскной деятельности», и согласно статье 8 последнего, для осуществления заданий могут привлекаться негласные и гласные штатные и внештатные сотрудники. В частности, в НАБУ отметили: «ВО время осуществления оперативно-розыскных мероприятий все технические средства, которые использует НАБУ, были приобретены легально и они стоят на учете в соответствии с законодательством».