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КрымSOS: На полуострове зафиксированы 149 случаев пыток

КрымSOS: На полуострове зафиксированы 149 случаев пытокКак минимум в отношении 149 человек были применены пытки или иные жестокие, нечеловеческие, унижающие человеческое достоинство обращения на территории аннексированного Российской Федерацией Крымского полуострова с момента оккупации государством-агрессором, о чем говорится в отчете ОО «КрымSOS», пишет replyua.net со ссылкой на «Интерфакс-Украина».

Так, в Киеве в понедельник был презентован документ, согласно которому самые первые случаи пыток в Крыму были зафиксированы уже в первые дни проведения Россией военной операции на полуострове. Это было тогда, когда «самооборона» Крыма похищала и применяла пытки в отношении журналистов и активистов, которые исповедовали проукраинскую позицию. Авторы отчета также отмечают, что такие действия осуществляли сотрудники ФСБ РФ, а также представителями исправительных ведомств. Эти действия имели системный характер. Авторы отчета также заявили: «На момент подготовки отчета ни по одному факту пыток или же негуманного обращения с людьми не было проведено независимого расследования, а виновные так и не были привлечены к уголовной ответственности». По информации «КрымSOS», если смотреть фактически, то в Крыму активно поощряется практика безнаказанности по отношению к пыткам.

Помимо прочего в документе также отмечаются случаи, когда из-за пыток фиксировались летальные исходы, в частности, в 2017 году.
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