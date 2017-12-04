Суд выпустил экс-комбата «Донбасса» Виногородского из СИЗО

В частности, в сообщении Голуб говорится: «Фемида изменила меру пресечения для «Гала» с ранее установленного содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. Таким образом, отныне Виногродский будет ночевать дома, а не в камере следственного изолятора». В свою очередь средства массовой информации сообщают, что суд постановил Виногродскому постоянно носить электронный браслет и не покидать квартиру в Мариуполе, которую он арендует.
Напомним, ранее уже сообщалось, что решением суда бывший командир добровольческого батальона «Донбасс» Анатолий Виногродский был арестован на период 60 дней. Также отмечалось, что кроме самого экс-комбата были задержаны еще несколько человек, которые подозреваются в нарушении закона Украины.