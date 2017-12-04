Мясо хотят заменить сухим молоком: Чем будут кормить армию Украины?

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Стало известно, что для бойцов Вооруженных сил Украины планируют изменить рацион питания, утвержденный ранее. Как информируют «Наши деньги», с таким предложением выступили в оборонном ведомстве Украинского государства, пишет replyua.net.Сообщается, что проект постановления правительства ведомство внесло на рассмотрение комитета Кабмина 30 ноября. Документом предлагается разрешить Министерству обороны Украины, СБУ и МВД проводить замену одних продуктов питания другими в рамках себестоимости норм питания и пищевой ценности продуктов. В частности, предлагается разрешить замену продуктов для военных, которые принимают участие в учениях международного класса, в том числе во время инструктажа иностранных специалистов, а также в пунктах постоянной дислокации, на полигонах, в учебных центрах, а также территории Антитеррористической операции. Отмечается, что в документе Минобороны предлагается заменить мясо первой категории (свинину, говядину, телятину, баранину) на «сухое молоко, сухую простоквашу и кисломолочные продукты» в соотношении 1 до 0,7. Однако нормам, которые действуют в армии Украины, такая норма совершенно не соответствует.А вот эксперты Кабмина, в свою очередь, в своем заключении по инициативе оборонного ведомства назвали такие нормы «недостаточно действенными» и такими, которые могут стать причиной снижения калорийности и сбалансирования питания. Согласно мнению специалистов, такая замена продуктов питания может подорвать моральный дух в армии и создать соцнапряжение среди личного состава, особенно в зоне боевых действий.