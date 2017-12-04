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У кума Путина анонсировали уголовное преследование против журналистов «Радио Свобода»

У кума Путина анонсировали уголовное преследование против журналистов «Радио Свобода»
Суд принял решение о начале уголовного производства против журналистов «Радио Свобода» за то, что они якобы нарушили неприкосновенность частной жизни лидера общественного движения «Украинский выбор – Право народа» Виктора Медведчука, передает replyua.net. По данным пресс-службы организации, Медведчук подал иск в суд из-за бездействия Национальной полиции, так как правоохранители не внесли в ЕРДР сведения о совершении преступления, а это является нарушением положения ст. 214 УПК Украины.

По мнению представителей «Украинского выбора» упомянутое выше решение суда принципиально важно, «так как его принимали в условиях непрекращающегося информационного прессинга, осуществляемого журналистами «Радио Свобода» и множества других сил радикального направления, существующих на американские гранты, с целью дискредитации Медведчука и срыва освобождения украинских граждан, которые находятся в ОРДО и ОРЛО, а также в Российской Федерации».

Ранее стало известно, в аэропорту «Киев» неизвестные лица в балаклавах совершили нападение на журналистов программы «Схемы», которые снимали прилет самолета Виктора Медведчука.
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