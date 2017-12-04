В Минобороны не уволили замминистра, которого подозревают в миллионных растратах

Оборонное ведомство Украины отказалось от отстранения с занимаемой должности замминистра Игоря Павловского, которого подозревают в растрате средств из государственного бюджета. Как передает replyua.net, об этом идет речь в тексте ответа пресс-службы Министерства обороны в качестве ответа на адвокатский запрос, который обнародовала пресс-служб САП.
Согласно информации Специализированной антикоррупционной прокуратуры, глава Минобороны Украины Степан Полторак заявлял, что необходимо искоренить коррупцию. В то же самое время, в силовом ведомстве отказалось отстранить Павловского от должности на время расследования. Согласно обнародованному ответе министерства, подписанному Полтораком, что отстранение Павловского от должности может оказать негативное влияние на координацию деятельности структурных подразделений министерства.
Как известно, в октябре текущего года сотрудниками правоохранительных органов было проведено задержание двух сотрудников Министерство обороны — замминистра оборонного ведомства Украины Игоря Павловского и главу Департамента государственных закупок и поставок материальных ресурсов министерства.