Ващиковский: Украина допустила ошибку, согласившись на нормандский формат

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский дал интервью изданию Polska The Times, в котором заявил, что украинские власти серьезно ошиблись, сделав ставку на нормандский формат для проведения переговоров по Донбассу, передает replyua.net. При этом польский чиновник отметил, что Киев и другие участники переговоров должны пристать на альтернативный формат переговоров, например, женевский, при участии Соединенных Штатов Америки.
«Польша предлагает возвращение к более широкому формату, например, женевскому, который включал бы также и США», - сказал Ващиковский. В то же время, по убеждению дипломата, официальный Вашингтон в этом не заинтересован. «Однако в Германии и Франции постоянно говорят Киеву, что нормандский формат может помочь в достижении определенных результатов», - сказал Ващиковский. «Подобным образом достичь каких-то мирных соглашений трудно. На это мог бы появиться шанс в рамках женевского формата», - отметил польский министр, опровергнув при этом заявление журналиста о том, что Польша не получала приглашений участвовать в нормандском формате.
«Летом 2014 года Дональда Туска лично приглашал для участия в этих переговорах Александр Лукашенко, но он отказался», - сказал Ващиковский.