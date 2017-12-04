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ООН на 31 млн. долларов уменьшает финансирование программ в Украине

ООН на 31 млн. долларов уменьшает финансирование программ в УкраинеГуманитарный координатор системы ООН в Украине Нил Вокер во время пресс-конференции в понедельник, 4 декабря заявил, что международное финансирование гуманитарных программ Организации Объединенных Наций станет меньшим в 2018 году на 31 миллион «зеленых» - до 187 миллионов долларов США, о чем пишет replyua.net.

В частности, он заявил: «В действительности и количество людей, которые подпадают под гуманитарную помощь, и объем финансирования, которое сейчас выделяется, несколько уменьшился, если сравнивать его с минувшим годом. Если говорить в денежных эквивалентах, то в 2017 году было потрачено на проекты в Украине 218 миллионов долларов, а в следующем будет 187».

Кроме того господин Вокер подчеркнул, что уменьшению финансирования послужило две причины. Во-первых, финансирование гуманитарных программ в Украине было ограничено из-за уменьшения количество нуждающихся в этом людей, которые уезжают в другие страны. А во-вторых, представители международных организаций столкнулись с проблемой ограниченного доступа в «серую зону» и на территории, которые находятся не под контролем Киева, в результате чего нет возможности предоставить помощь огромному количеству в ней нуждающихся граждан.
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