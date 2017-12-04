ООН на 31 млн. долларов уменьшает финансирование программ в Украине

В частности, он заявил: «В действительности и количество людей, которые подпадают под гуманитарную помощь, и объем финансирования, которое сейчас выделяется, несколько уменьшился, если сравнивать его с минувшим годом. Если говорить в денежных эквивалентах, то в 2017 году было потрачено на проекты в Украине 218 миллионов долларов, а в следующем будет 187».
Кроме того господин Вокер подчеркнул, что уменьшению финансирования послужило две причины. Во-первых, финансирование гуманитарных программ в Украине было ограничено из-за уменьшения количество нуждающихся в этом людей, которые уезжают в другие страны. А во-вторых, представители международных организаций столкнулись с проблемой ограниченного доступа в «серую зону» и на территории, которые находятся не под контролем Киева, в результате чего нет возможности предоставить помощь огромному количеству в ней нуждающихся граждан.