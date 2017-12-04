Бои на Светлодарской Дуге: ДРГ боевиков убегала с места схватки, оставив на поле боя раненных

В частности, в сообщении пресс-центра штаба АТО говорится: «Одно из подразделений ВСУ, выполняющее боевые задачи в районе Светлодарской дуги, сегодня отразило нападение одной из диверсионно-разведывательной группы оккупационных войск Российской Федерации из состава седьмой отдельной мотострелковой бригады второго Армейского корпуса восьмой Армии Южного военного округа России. В результате вооруженного столкновения вражеские силы бросили на месте двух «трехсотых» и одного «двухсотого» и поспешно покинули место боя».
Блогер: теперь окончательно стало ясно на кого работает Саакашвили
План на сегодняшний митинг Саакашвили заключался в том, что тот сможет, как и обещал, собрать хотя бы 100 тысяч человек, но в итоге собрал в 100 раз меньше, точнее купил в дешевых регионах и привез в