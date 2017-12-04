В Украине больше не будет остановок «за поворотом», - Мининфраструктуры

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Руководство Министерства инфраструктуры Украины инициирует на заседании Кабинета министров, которое запланировано на ближайшее время, рассмотрение требований к автобусным перевозчикам по страхованию пассажиров и урегулированию движения, о чем заявил глава ведомства Владимир Омелян во время сегодняшнего брифинга, пишет replyua.net со ссылкой на «Укринформ».В частности, чиновник отметил: «Я надеюсь, что на этой неделе будет проведено заседание Кабинета министров Украины, которое будет посвящаться вопросу дерегуляции. Вместе с нашими коллегами из Европы и членами рынка мы подготовили перечень постановлений правительства, согласно которым вводим рыночные отношения и свободную конкуренцию между перевозчиками межобластного уровня в контексте маршрутов и автостанций».Согласно словам Омеляна, в Украине будут установлены минимальные требования по безопасности, а также страхованию пассажиров, «ведь сейчас, в случае ДТП, они совершенно бесправны». Кроме того, по его словам, будет урегулировано движение между станциями. Он подчеркнул: «Мы внедряем требования к автостанциям на счет минимального набора вещей, которые должны быть, а также вводим правило – движение будет осуществляться исключительно от станции к станции. Другими словами, больше не будет остановок типа – остановитесь за поворотом».