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РНС: Арестован один из лидеров «Руха нових сил» Дангадзе

РНС: Арестован один из лидеров «Руха нових сил» ДангадзеВ пресс-службе «Рух нових сил» на странице в «Фейсбуке» сообщили, что был арестован один из лидеров движения, основанного Михаилом Саакашвили, руководитель Киевского областного отделения РНС Северион Дангадзе. Как информирует replyua.net, в это же время один из лидеров партии Юрий Деревянко сообщил, что Дангадзе был задержан не в Киеве.

В частности, по словам Деревянко, «Дангадзе был задержан правоохранителями на территории Украины. Пока что мы не знаем, за что он был задержан, никакого подозрения пока не вручали». Также Деревянко не смог уточнить, какие именно правоохранители и за что задержали руководителя Киевского областного отделения РНС, но пообещал, что вечером во время пресс-конференции все подробности будут озвучены адвокатом.

Напомним, ранее вчера в эфире телеканала NewsOne экс-губернатор Одесской области, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что уже на следующей неделе его могут экстрадировать из Украины. Также вчера Саакашвили призвал людей собираться на Майдане в день, 10 декабря 2017 года в случае, если на это пленарной неделе депутаты Верховной Рады Украины не примут закон об импичменте Петра Порошенко и реформе Антикоррупционного суда.
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