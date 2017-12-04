Президент в этом году опередил премьера в гонке повышений минимальной зарплаты

Снова пиарщики победили экономистов, ведь еще не так давно президент Петр Порошенко зазывал инвесторов дешевой украинской рабочей силой, что с точки зрения странового маркетинга – худшее из решений, а сегодня президент в этом году опередил премьер-министра в гонке повышений минимальной зарплаты: 4100 вместо 3700 грн – уже в 2018, а не в 2019. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет доктор экономических наук, стратег и футуролог Андрей Длигач.
Он отмечает, интересно, объяснил ли кто-то президенту, что нужно не разгонять инфляцию и ухудшать условия для бизнеса, а все наоборот – дать возможность бизнесу расти и именно тогда бизнес сможет платить большие зарплаты и создавать рабочие места. Уверен, наш президент знает об этом – но политтехнологи предпочли другой путь.
Эксперт отмечает, бизнес найдет откуда импортировать трудовые ресурсы, если что. В общем, президентская кампания идет полным ходом. Теперь в каждой аудитории будет обещаться то, что в ней хотят услышать и люди будут голосовать в пользу нынешнего президента и страдать от лицемерия наедине и в разговорах на кухнях. Андрей Длигач отмечает, что тактика в очередной раз сработает. Если же нет – то нам объяснят, что во всем виноваты антикоррупционеры и технократы.