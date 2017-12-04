Суд над Януковичем: Адвокат беглого президента пришел с брусчаткой и коктейлем Молотова

Так, в сообщении отмечается, что адвокат бежавшего из страны Виктора Януковича Виталий Сердюк принес на заседание Печерского райсуда Киева по делу о расстрелах на Майдане несколько бутылок с коктейлями Молотова, а также брусчатку. Правозащитник «диктатора» утверждает, что участники Евромайдана в Киеве использовали такие предметы в противостояниях против сотрудников правоохранительных органов. В частности, обращаясь к судье, он заявил: «Вы же утверждаете, что это мирный протест был, так вот, посмотрите сюда, какие в правоохранителей летели камни».
После такого выступления адвоката горе-президента, фемида обратилась к нему с просьбой убрать опасные предметы, пояснив это тем, что до рассмотрения ходатайства прокуратуры на выполнение заочного досудебного расследования дело еще не дошло. Виталий Сердюк отказался это делать, несмотря на просьбу судьи. Как результат, представитель суда заявила о перерыве в заседании и попросила свою помощницу вызвать сотрудников полиции. Прибывшие в суд полицейские подтвердили, что из бутылок, которые принес в суд Сердюк, исходил запах бензина.