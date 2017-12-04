Мэра Львова вывали на допрос в СБУ для дачи показаний по делу с картой «Л/ДНР»

Львовского градоначальника Андрея Садового вызвали на допрос в СБУ в связи с тем, что на форуме по безопасности во Львове была представлена карта Украины, на которой были представлены «народные республики «ЛНР» и «ДНР», передает replyua.net. Соответствующую информацию сам Садовой озвучил в ходе общения с бойцами антитеррористической операции, пикетировавшими его кабинет в связи с данным инцидентом.
«Сегодня в 15:00 часов мне нужно идти в СБУ, поскольку меня вызывают как свидетеля по этому форуму. СБУ вместо того, чтобы заниматься террористами, будут общаться», — отметил львовский мэр. Садовой добавил, что многие были смущены картой, которая была размещена во время форума.
«Эту карту разместили на одном из европейских сайтов, и она выступала в качестве иллюстрации к русской оккупации территорий по Европе. Там показали оккупированные территории в Молдове, в Грузии, в том числе в Украине. Также на карте показали, что в оккупации находится Крым и часть Донецкой и Луганской областей», — сказал Садовый. Чиновник добавил, что он сам пересмотрел эту статью и считает ее «в принципе объективной», а «кому-то хочется подать информацию на свой вкус».