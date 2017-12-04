Эксперт: в новом списке санкций США против РФ засветились олигархи из Украины

Не исключено, что уже в ближайшее время санкции Соединенных Штатов распространятся и на представителей украинского олигархата, которые принимали участие в создании российских предприятий, ранее внесенных в санкционный перечень. Как передает replyua.net, об этом в интервью журналистам «Обозревателя» заявил военный эксперт Олег Жданов.
«На эту тему у нас стараются очень много не говорить, однако суть вопроса в том, что эти 39 субъектов экономической деятельности, оказавшиеся в последнем ноябрьском санкционном списке, там есть предприятия, где не только договорные отношения, но и соучредители - наши украинские олигархи. Их фамилии пока не оглашали, однако ходят слухи, что есть три фирмы, в которых соучредителями являются олигархи из представителей нашего истеблишмента», - подчеркнул эксперт. Жданов уверен, что Вашингтон может использовать этот факт для давления на Киев.
«И это уже будет не просто скандал. Они окажутся под влиянием те же санкций, что и российские олигархи. Поэтому уже сейчас они должны хорошо подумать о судьбе своего капитала. Вполне возможно, что Вашингтон этот инструмент использует для принуждения украинской элиты к реформам», - сказал Олег Жданов.