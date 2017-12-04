валюта
СпецтемаРоман Доник: в очередной раз убеждаюсь в хитрости и мудрости Порошенко

Эксперт: в новом списке санкций США против РФ засветились олигархи из Украины

Эксперт: в новом списке санкций США против РФ засветились олигархи из Украины
Не исключено, что уже в ближайшее время санкции Соединенных Штатов распространятся и на представителей украинского олигархата, которые принимали участие в создании российских предприятий, ранее внесенных в санкционный перечень. Как передает replyua.net, об этом в интервью журналистам «Обозревателя» заявил военный эксперт Олег Жданов.

«На эту тему у нас стараются очень много не говорить, однако суть вопроса в том, что эти 39 субъектов экономической деятельности, оказавшиеся в последнем ноябрьском санкционном списке, там есть предприятия, где не только договорные отношения, но и соучредители - наши украинские олигархи. Их фамилии пока не оглашали, однако ходят слухи, что есть три фирмы, в которых соучредителями являются олигархи из представителей нашего истеблишмента», - подчеркнул эксперт. Жданов уверен, что Вашингтон может использовать этот факт для давления на Киев.

«И это уже будет не просто скандал. Они окажутся под влиянием те же санкций, что и российские олигархи. Поэтому уже сейчас они должны хорошо подумать о судьбе своего капитала. Вполне возможно, что Вашингтон этот инструмент использует для принуждения украинской элиты к реформам», - сказал Олег Жданов.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Блогер: теперь окончательно стало ясно на кого работает Саакашвили

Срочно: Звезда «Сватов» сделал новое громкое заявление в адрес Украины
Важное за сутки
03 дек 2017
10390

Блогер: это настоящая красивая победа врагов в информационной гибридной войне

Как передает replyua.net, пока все с восторгом следили за Михеилом Саакашвилип и его цирком, комментируя его перформансы и геройские качества по защите телеканала Ньюз Ван, еще один телеканал,

03 дек 2017
9652

Басурин заявил о боях между бойцами ВСУ вблизи Горловки: «погибли 17 украинских военных»

Эдуард Басурин, являющийся заместителем «командующего оперативным командованием» террористической «Донецкой народной республики», озвучил информацию, что в населенных пунктах Гладосово и Травневое с

03 дек 2017
8976

Волонтер: вместо гимна России на Олимпиаде будет звучать минута тишины – дабы почтить память сотен тысяч убитых РФ людей

Впервые в истории России не будет на Олимпиаде. Тех спортсменов, которых не дисквалифицировали и все-таки пустят только под чужим или нейтральным флагом, можно не брать в счет. Эти ребята будут не

Последние новости

Блогер: «революционеров» можно поздравить с первой крупной «перемогой» над коррупцией

СМИ: Следком РФ начал дело в отношении Игоря Корнета

Суд над Януковичем: Адвокат беглого президента пришел с брусчаткой и коктейлем Молотова

Олег Ляшко разъезжал на велосипеде по ресторану

«Наше терпение долго было ангельским»: Ващиковский выступил с очередным громким заявлением в адрес Украины

Мэра Львова вывали на допрос в СБУ для дачи показаний по делу с картой «Л/ДНР»

Эксперт: в новом списке санкций США против РФ засветились олигархи из Украины

В НАТО положительно прокомментировали идею Порошенко о проведении референдума

Компания-перевозчик из Чехии опубликовал дневник с картой ИГИЛ и Крыма в цветах России

В США озвучили единственный путь предотвращения нового вторжения РФ в Украину

Казанский: архитектура в историческом центре Одессы – сразу видно, что городом крепкие хозяйственники руководят

Блогер: В Луганске продолжает всплывать правда о «подвигах» отдельных «героев Новоросии»

Казанский рассказал, почему официальный и реальный доход в Украине разнится в десятки раз

Блогер: НАБУ сознательно «сливает» особо важные дела Генпрокуратуре

Трамп одобрит решение по летальному оружию для Украины до конца года, - Чалый

Блогер: я бы на месте Мураева купила такую рекламу на постоянной основе

Порошенко предлагает повысить минимальную зарплату до 4100 гривен

Тымчук сообщил о подготовке в «ЛНР» массовой пропаганды среди молодежи на подконтрольной Украине территории

Еще не поздно: каждый второй британец хочет провести повторный референдум по Brexit

Генерал: американская армия включила в учебные системы опыт ВСУ в боях с Россией

 Новости за день