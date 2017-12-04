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В США озвучили единственный путь предотвращения нового вторжения РФ в Украину

В США озвучили единственный путь предотвращения нового вторжения РФ в УкраинуЕдинственным реальным путем для предотвращения нового вторжения Российской Федерации в Украину, по мнению командующего силами Соединенных Штатов Америки в Европе Бена Ходжеса, это демонстрация своей готовности к такому сценарию, чтобы все осознали, что Украинское государство способно и готово к сопротивлению, о чем информирует replyua.net со ссылкой на «Европравду».

Так, во время своего интервью Ходжес, отвечая на вопрос, сохраняется ли в настоящее время опасность полномасштабного вторжения России в Украину, заявил: «Думаю, что о высокой вероятности такого сценария говорить не стоит». Также американский военный отметил: «Путь, который делает это мнение реальным, является однозначным: Украина обязательно должна демонстрировать свою готовность к такому сценарию. Все должны осознавать, что Украинское государство имеет ресурсы и способности для оказания сопротивления, что разведка ВСУ может качественно делать свою работу. Собственно говоря, именно в этом и заключается стратегия сдерживания, которую исповедует Североатлантический Альянс: быть способными и демонстрация своих возможностей противостоять. Я убежден, что руководство Украины и структуры безопасности поддерживают такой подход».

Напоследок командующий силами Соединенных Штатов Америки в Европе отметил: «Хотя, конечно же, я хотел бы отметить, что Российская Федерация также должна быть ответственной в вопросе снижения температуры».
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