В США озвучили единственный путь предотвращения нового вторжения РФ в Украину

Так, во время своего интервью Ходжес, отвечая на вопрос, сохраняется ли в настоящее время опасность полномасштабного вторжения России в Украину, заявил: «Думаю, что о высокой вероятности такого сценария говорить не стоит». Также американский военный отметил: «Путь, который делает это мнение реальным, является однозначным: Украина обязательно должна демонстрировать свою готовность к такому сценарию. Все должны осознавать, что Украинское государство имеет ресурсы и способности для оказания сопротивления, что разведка ВСУ может качественно делать свою работу. Собственно говоря, именно в этом и заключается стратегия сдерживания, которую исповедует Североатлантический Альянс: быть способными и демонстрация своих возможностей противостоять. Я убежден, что руководство Украины и структуры безопасности поддерживают такой подход».
Напоследок командующий силами Соединенных Штатов Америки в Европе отметил: «Хотя, конечно же, я хотел бы отметить, что Российская Федерация также должна быть ответственной в вопросе снижения температуры».