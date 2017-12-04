Порошенко предлагает повысить минимальную зарплату до 4100 гривен

Глава украинского государства Петр Порошенко выступил сегодня перед участниками ІІ Всеукраинского форума объединенных общин и заявил, что в стране нужно повысить размер минимальной заработной платы до 4100 гривен, передает replyua.net.
При этом президент подчеркнул, что рост заработной платы в стране является результатом правильных реформ, открытых границ и ориентации на показатели стран Европы. Также Петр Порошенко уверен, что бизнесу необходимо луче оплачивать работу своих сотрудников. Украинский лидер считает решение увеличить минимальную зарплату до 3200 гривен «беспрецедентным в условиях страны».
«Это решение было правильным, и его следует, согласно моему глубокому убеждению, продолжать. Мне бы хотелось выразить слова благодарности правительству и премьер-министру, что есть ответная реакция на мое обращение уже в проекте государственного бюджета. Согласно результатам улучшения инвестиционного климата и размера поступлений в бюджет, мы сможем проанализировать по итогам полугодия или трех кварталов и принять решение о повышении размера минимальной заработной платы до 4100 гривен», – сказал президент.