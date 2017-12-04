Генерал: американская армия включила в учебные системы опыт ВСУ в боях с Россией

Возглавляющий американские силы в странах Европы Бен Ходжес в рамках участия в состоявшемся во Львове форума по безопасности, сообщил, что военнослужащие США смогли многому научиться у украинских военных в процессе их боев с российской артиллерией, ракетами, дронами и российскими средствами радиоэлектронной борьбы, передает replyua.net со ссылкой на «Европейскую правду». «Мы не просто с уважением относимся к такому опыту – все союзники учли и инкорпорировали его в свои учебные системы. Опыт украинских военных напомнил нам о том, насколько опасными являются боевые действия, когда русская артиллерия узнает о координатах вашего подразделения и туда «прилетает», - отметил он.
По словам Ходжеса, проблемы, с которыми американская армия сталкивалась в Афганистане или в Ираке, имеют существенные отличия от того, что есть в противостоянии украинских военных с россиянами.
«Речь идет о маскировках и о необходимости «рассеиваться», и проблема с теми действиями, которые выдают ваше местоположение. Большой опыт, которые мы получили от украинских военных, без преувеличения, «разбудил» всех нас», - добавил он.