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С 2018 года украинские больницы должны обеспечить пациентами необходимыми лекарствами

С 2018 года украинские больницы должны обеспечить пациентами необходимыми лекарствами
Начало 2018 года ознаменуется тем, что украинские медицинские учреждения должны обеспечивать пациентов стационарной формы лечения лекарствами, передает replyua.net со ссылкой на «Сегодня». Отмечается, что участие в составлении перечня этих препаратов принимал экспертный комитет по отбору и использованию основных лекарственных средств, а опорой в данном процессе стал модельный перечень ВОЗ и последние научные данные.

Запустить новую процедуру отпуска лекарств планировали в сентябре, однако Кабмин перенес старт программы на 1 января 2018 года: администрациям медучреждений были созданы условия сформировать свои списки и провести закупки. Полный Нацперечень опубликован на сайте Минздрава. Поэтому уде с первого дня 2018 года, если вдруг в больнице опять вручат длинный список всего, что нужно купить в аптеке, у пациента есть право спросить, в связи с чем медпрепараты не предоставляют бесплатно или почему врач назначает то, что отсутствует в обновленном Нацперечне.

Доработка перечня будет продолжаться еще до 2019 года, пока не получится отвечающий запросам времени список. Он станет основой базой для госзакупок, пересмотр которого будет проходить каждый год.

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