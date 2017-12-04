В ВСУ хотят кормить военных кефиром вместо мяса

Украинское оборонное ведомство выступило с предложением изменить нормы согласования продуктов питания для представителей Вооруженных сил страны и иных военных формирований. Как передает replyua.net, постановление соответствующего содержания внесено на рассмотрение Кабинета министров. В тексте проекта постановления Минобороны предлагает дать разрешение ему, МВД и СБУ заменять одни продукты другими в рамках стоимости норм питания и пищевой ценности продуктов.
Ожидается, что данное постановление будет распространяться на военных, являющихся участниками международных учений, в частности, в процессе инструктажа иностранных специалистов, а также в пунктах постоянного пребывания, в учебных центрах, на полигонах и на территории проведения антитеррористической операции.
Такое новшество стало причиной тревоги экспертов, так как постановлением предполагается замена мяса первой категории (говядина, свинина, баранина, телятина) на «молоко сухое, сухое простоквашу и кисломолочные продукты» в соотношение 1:0,7. Военные утверждают, что подобная замена может способствовать снижению морального духа в Вооруженных силах.