Аваков резко прокомментировал блокирование офиса канала NewsOne

Руководитель украинского Министерства внутренних дел Арсен Аваков на своей странице в микроблоге Twitter написал, что народный депутат Евгений Мураев, которому принадлежит телеканал NewsOne, является провокатором и мерзавцем, о чем сообщает replyua.net. По мнению высокопоставленного чиновника, редакторы и владельцы канала должны прекратить провокации людей. Более того, Аваков призвал прекратить блокирование канала.
«Хочу обратиться к протестующим — Блокирование NewsOne нужно прекратить — не стоит из негодников делать страдальцев», — написал он. Также министр внутренних дел Украины отметил, что Национальная полиция будет принимать несколько решений относительно некоторых участников блокировки телеканала.
Следует напомнить, что вчера вечером, третьего декабря, ряд активистов в масках и военной форме заблокировали офис телеканала NewsOne. Суть требований людей заключалась в том, чтобы владелец телеканала Евгений Мураев извинился за слова о Майдане. Как известно, Мураев в программе «Украинский формат» на телеканале NewsOne заявил, что Революция Достоинства (Евромайдан) была государственным переворотом.