Это единственный способ: американский генерал рассказал, как можно предотвратить новое вторжение РФ в Украину

Единственным путем, который может помешать Российской Федерации совершить новое вторжение в Украину, является демонстрация своей готовности предотвратить такой сценарий, чтобы никто не сомневался в возможности украинских Вооруженных сил сопротивляться. Как передает replyua.net, такое мнение в интервью журналистам издания «Европейская правда» озвучил возглавляющий силы американской армии в Европе генерал Бен Ходжес. Вместе с тем, генерал добавил, что на сегодняшний день нет смысла заявлять, что вероятность этого сценария велика.
«Есть всего один способ предотвратить вторжение России: это показать, что украинские военные в любой момент готовы противостоять возможному новому нападению. Всем нужно понимать, что Украина может сопротивляться, что вы можете также вести разведку. В принципе, в этом и состоит стратегия сдерживания, сторонниками которой являются страны-члены НАТО: иметь способность и демонстрировать ее. Я уверен, что украинское руководство и структуры безопасности согласны с таким походом», - сказал генерал.
Вместе с тем, Ходжес уверен, что «Россия также должна нести ответственность за снижение температуры».