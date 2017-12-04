Стартовала онлайн-продажа ж/д билетов в страны Евросоюза

Компания Укрзализныця запустила онлайн-продажу железнодорожных билетов на поезда, курсирующие в страны ЕС. Как сообщает replyua.net со ссылкой на официальный сайт компании, продажи стартовали 2 декабря.
«Укрзализныця приняла меры по установлению скидок на действующие предельные тарифы в международном сообщении и отработке графика движения поездов 2017/2018 с учетом этих скидок», - сказано в заявлении УЗ. Отмечается, что пассажиры смогут приобрести билеты на поезда, следующие из Украины в Вену, Будапешт, Сучаву, Бухарест, Кошице, Прагу, Братиславу, Перемышль, Вроцлав и Варшаву. Цены на билеты будут рассчитываться, исходя из текущего курса единой европейской валюты.
В УЗ отметили, что самые дешевые билеты можно приобрести на поезд Львов-Перемышль – их стоимость стартует от 190 гривен. А вот самые дорогие билеты придется купить пассажирам, которые планируют сесть на поезд Киев-Прага. Их цена начинает от трех тысяч гривен. Отмечается, что дешевле всего будет доехать до Польши.